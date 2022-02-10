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Politika

Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili yeni adımlar atılacağını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 10.02.2022
Bozdağ: Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız

Ankara

Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Koca ile verimli bir istişare yaptıklarını ifade eden Bozdağ, "Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız." bilgisini paylaştı.

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