BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Guterres, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, bölgesel konular da değerlendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.