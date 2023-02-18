Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih'te bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih'te üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın da yer aldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.