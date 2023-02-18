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Politika

Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih'te bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih'te üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Ruslan Rehimov   | 18.02.2023
Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih'te bir araya geldi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın da yer aldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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