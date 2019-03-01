Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir otelde düzenlenen partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, Türkiye'de yerel seçimlere ilk defa ittifaklarla girildiğini söyledi.

İttifakların 31 Mart seçimlerini diğer seçimlerden ayıran en büyük özellik olduğunu aktaran Destici, bir tarafta AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, öbür tarafta ise CHP ile İYİ Parti kısmen de Saadet Partisi ve HDP'nin içinde olduğu Millet İttifakı olduğunu kaydetti.

Yine bazı partilerin seçime amblemleriyle katılamadığını iddia eden Destici, ortak belediye başkanları ve ortak meclis üyelikleriyle seçime gidildiğini gördüklerini bildirdi.

Tüm bunlara karşı kendi partilerinin bir duruşu olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Partimiz kurulduğundan bugüne milletini, devleti, inancını, kültürünü, Türk ve İslam coğrafyasını öncelemiş siyasi bir harekettir. Dolayısıyla bu noktada partimizin duruşu devletin bekası, ülkemizin bütünlüğü ve milletin istiklalinin yanında duranların tarafını seçmek olmuştur. Hiçbir şekilde siyasi bölücülerle bir araya gelmeyeceğiz. Bizim dolaylı ya da dolaysız açık veya gizli siyasi bölücülerle herhangi bir noktada bir araya gelmemiz mümkün değil. Her ne adına olursa olsun. Bir yeri ve ilçeyi almayı bırakın Türkiye'nin yönetimini bize verseler bile bizi bölücülerle bir araya getiremezler. Bizi diğerlerinden ayıran fark budur."

"Kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz"

Destici, bazı partilerin açık veya gizli bir şekilde siyasi bölücülerle ittifak yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi bakıyorsunuz seçime giderken bazıları çok aleni olmasa da gizli bir şekilde siyasi bölücülerle ittifak yapıyor. Siyasi bölücülerden listeler için isim alıyorlar. 'Hayır biz siyasi bölücülerin desteğini istemiyoruz' diyemiyorlar. Susuyorlar, o desteği kabul ediyorlar. Türkiye'de siyasi bölücülüğü güçlendiren de bu tavır ve anlayışlar olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde bir bloklaşma oldu. Biz de bu bloklaşma içerisinde arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın gücünü daha iyi kullanmak adına yarışabileceğimiz ve iddialı olduğumuz yerlerde kendi adaylarımızla seçime gidiyoruz. İnanıyorum ki bu seçimler partimizin bugüne kadar girdiği en fazla belediye başkanı kazanarak çıktığı bir seçim olacaktır. Allah'ın izniyle böyle bir başarıyı hep birlikte elde edeceğiz."