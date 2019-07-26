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Politika

Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Eskişehir'de yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'nin açılışının ardından kendisini kahve içmeye davet eden 10 yaşındaki Ceylin İmdat ve ailesini ziyaret etti.

Emrah Yaşar   | 26.07.2019
Binali Yıldırım, kız çocuğunun kahve davetine icabet etti

Eskisehir

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de hayırsever iş insanı Ali Demirel tarafından yaptırılan İbrahim-Rukiye Demirel Camisi'nin açılışının ardından kendisini kahve içmeye çağıran 10 yaşındaki Ceylin İmdat'ın teklifini geri çevirmedi.

Ceylin İmdat, annesi Hicran, babası Ömer İmdat ile bir süre sohbet eden Yıldırım, ikram edilen Türk kahvesini içti.

Yıldırım'a ziyaretinde, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan ile diğer ilgililer eşlik etti.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla Batıkent Mahallesi'ndeki Hacı Selim Üçler Camisi'nin açılışına iştirak etti.

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