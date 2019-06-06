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Politika

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Sur ilçesinde esnafı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şükrü Gündüz,Aziz Aslan   | 06.06.2019
Binali Yıldırım, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti

Diyarbakır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde yürüyüş yaparak, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, esnafla görüştü.

Yıldırım, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a çeşitli hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu.

Meyan şerbeti içen Yıldırım, vatandaşa da şerbet ikram etti.

Bir vatandaşın, "CHP'ye oy yok. Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak." ifadeleri üzerine Yıldırım sohbet ettiği seyyar satıcılardan alışveriş de yaptı.

Kırmızı dut alan ve vatandaşa ikram eden Yıldırım bir dükkanda döner kesti.

Yıldırım'ın ziyaretleri sırasında vatandaşlar sık sık, "En büyük başkan Binali başkan." sloganı attı.

Esnaf ziyareti sırasında Binali Yıldırım'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak da eşlik etti.


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