Dolar
18.55
Euro
19.21
Altın
1,770.16
ETH/USDT
1,228.50
BTC/USDT
16,570.00
BIST 100
4,455.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden tepkiler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 13.11.2022
Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden tepkiler

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Yaralılara da acil şifa dileyen Şentop, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın, bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın, resmi kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Yaşananlarla alakalı olarak ilgili tüm kurumlarımız devrede olup, gerekli tahkikatları titizlikle yürütmektedir." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz farklı olabilir, ne olursak olalım bu ülkede bayrağımızın altında, vatanımızda özgürce yaşamak istiyoruz. Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız. Terör nereden, kimden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun teröre karşı bu ülkede yaşayan 85 milyonun aynı şeyi seslendirmesi lazım. Terörü, terörü yapanları, onlara destek verenleri lanetlemesi lazım. Bunu yaptığımız zaman gönül birliğimiz olur, kucaklaşmamız daha güzel olur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kalleş saldırının failleri ve arkasındaki mahfiller ortaya çıkarılacak
İletişim Başkanı Altun: Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Allah nasip ederse, bu yılın sonuna kadar 100 bin briket evi tamamlamış olacağız

Benzer haberler

Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden tepkiler

Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin siyasilerden tepkiler

TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesini kutladı

TBMM Başkanı Şentop: Atatürk'ün ve yol arkadaşlarının emanet ettikleri sorumlulukların bilincindeyiz

TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan Zafer Bayramı"nı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, "Azerbaycan Zafer Bayramı"nı kutladı
TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder

TBMM Başkanı Şentop: İsveç'in güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden geçtiğini unutmak bir tezat teşkil eder
Şentop: Hukukta, siyasette, ilim hayatında yeni paradigmalara ihtiyaç var

Şentop: Hukukta, siyasette, ilim hayatında yeni paradigmalara ihtiyaç var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet