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Politika

Beşinci sınıf öğrencisi Feza Naz, Milli Dayanışma Kampanyası için "hatıra paralarını" bağışladı

Beşinci sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret ederek, üç yıldır biriktirdiği "15 Temmuz hatıra paralarını" Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlanmak üzere takdim etti.

Ali Kemal Akan   | 17.07.2020
Beşinci sınıf öğrencisi Feza Naz, Milli Dayanışma Kampanyası için "hatıra paralarını" bağışladı

TBMM

TBMM Başkanı Şentop, Çankaya Mimar Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun ile babası Hakan Yoğun ve Okul Müdürü Yasin Demirci'yi kabul etti.tp

Feza Naz, üç yıldır kumbarasında biriktirdiği 15 Temmuz baskılı 152 adet 1 liralık madeni parayı, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Feza Naz, içinde duygularını aktardığı bir şiirin de bulunduğu bağış kutusunu Meclis Başkanı Şentop'a takdim etti.

Şentop anlamlı bağışından ve düşüncesinden dolayı tebrik ettiği Feza Naz'a, TBMM'nin 100. yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100. yıl hatıra pulunu hediye etti.


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