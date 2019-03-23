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Politika

'Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek." dedi.

Şahin Oktay   | 23.03.2019
'Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek'

Kocaeli

İzmit'teki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde partililere hitap eden Temel Karamollaoğlu, "Belediye başkan adaylarımızın hepsi kendi ilçelerinde, beldelerinde ümit ediyoruz sevilen ve halkımızın teveccühüne mazhar olacak arkadaşlarımız. Güveniyoruz onlara biz." ifadelerini kullandı.

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun biz temel prensiplerde ittifak sağlamalıyız." diyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Mutlaka dertlerimize çözüm bulmalıyız. Biz bu çözümü sizin önünüze koyduğumuz kanaatindeyiz. Yanlışımız varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Biz konuştuğumuz kadar hatta daha fazla dinleme ihtiyacında olduğumuzu da biliriz. Biz onun için farklıyız. İnşallah bu farkı seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim mahiyetinde bir değişiklik meydana gelecek."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Kocaeli'deki belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

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