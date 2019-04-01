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Politika

Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak

Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

Meltem Öztürk   | 01.04.2019
Belediye başkanlığı koltuğuna 4 kadın aday oturacak

TBMM

Yerel seçimlerde 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP'den Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi.

HDP'den ise 2 kadın, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirken, Berivan Helen Işık Siirt belediye başkanı oldu.




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