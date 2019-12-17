Euro
6.56
Dolar
5.88
BIST 100
111,531.90
Altın
1,479.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP Genel Başkanı Destici, Türk-İş'in 23'üncü Olağan Kongresinde genel başkanlığa yeniden seçilen Ergün Atalay'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İsa Toprak   | 17.12.2019
BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk-İş Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada bütçenin önemli bir bölümünün faiz giderlerine aktarıldığını belirtti.

Vergi ve gelir dağılımında adaletsizlikler bulunduğunu, bütçedeki artışın adaletli bir şekilde öncelikle yoksullara ve düşük gelirlilere pay edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Asgari ücretliye minimum yüzde 22,5 bir artış yapılması lazım. İnşallah geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu sene de bütçedeki büyüme oranına göre bir artış yapılır." diye konuştu.

Destici, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi haklarının destekçisi olacaklarını söyledi.

Asgari ücret görüşmeleri

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ziyaretleri ve destekleri için BBP heyetine teşekkür etti.

Asgari ücret görüşmelerindeki komisyon ve Yüksek Hakem Kurulunun yapılarına işaret eden Atalay, bu yapıların 12 Eylül döneminden kaldığını ve demokratik olmadığını dile getirdi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Atalay, DİSK ve Hak-İş ile çalışma yürüttüklerini, asgari ücretteki artış için yaşam maliyetinin üzerinde bir rakam beklediklerini kaydetti. Atalay, "Bu rakamların altında olursa konuşmayacağımızı belirttik. Biz milletin masasına bir dilim ekmeği nasıl koyarız onun gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Atalay, kongreden sonra bir işçiyle yaşadığı diyaloğu da "Bir işçi yanıma geldi. 'Ben KİT statüsündeyim. Hiçbir şey istemiyorum. Bize taşeron demeyin. PKK taşeron, DEAŞ taşeron, FETÖ taşeron. Bize bunun dışında bir şey söyleyin' dedi." şeklinde aktardı.

Özelleştirilen şeker fabrikaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, fabrikalara yapılacak işçi alımında öncelikle uzun süre buralarda çalışanlara kadro verilmesi konusunda Destici'den destek beklediklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

BBP heyetinden Türk-İş'e 'hayırlı olsun' ziyareti

DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 lira

Yeni asgari ücret için kritik buluşma

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan AA'ya geçmiş olsun ziyareti

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan AA'ya geçmiş olsun ziyareti
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ekonomik veriler ele alındı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı başladı