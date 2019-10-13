Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır

BBP Genel Başkanı Destici, "KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanının itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 13.10.2019
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanı'nın itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir." ifadesini kullandı.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı'na yönelik açıklamalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik hain ve kahpe sözlerin sahibi KKTC'nin sözde Cumhurbaşkanının artık ne Türkiye ne Türk Milleti ne de Kıbrıs Türk halkı nezdinde bir itibarı ve meşruiyeti kalmamıştır. Bir an önce ya istifa etmeli ya da azledilmelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

'İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır'

'İtibarı ve meşruiyeti kalmamıştır'

Fas'tan 'Arap Birliği bildirisi resmi tavrımızı yansıtmıyor' açıklaması

Pirtini'den Akçakale'de görev yapan AA muhabirlerine ziyaret

MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki

MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine tepki
'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'

'Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz'
Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Engellilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü