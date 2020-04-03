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Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Vatandaşlarımız, tedbir amaçlı tüm kararlara titizlikle uymalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşlardan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere titizlikle uymalarını istedi.

Serdar Açıl   | 03.04.2020
BBP Genel Başkanı Destici: Vatandaşlarımız, tedbir amaçlı tüm kararlara titizlikle uymalı

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, hastalara da şifa diledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirlere destek verdiklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından bugün ve daha önce kamuoyuna açıklanan tedbir amaçlı kararlara tüm vatandaşlarımızın ciddiyet ve titizlikle uymasını hayati bir zorunluluk olarak görüyoruz. 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğun getirilmesine destek veriyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60'ın üstü. Tedbir amaçlı 65 yaşın 60'a indirilmesini de uygun görüyoruz."

Destici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun elektrik faturalarına ilişkin kararını ise doğru ve adil bulmadıklarını belirterek, "Doğrusu ihtiyaç sahiplerine üç ay için fatura göndermemek, diğerlerini okutmaktır. İş yapamayan esnafa, tüccara, sanayiciye ve üreticiye geçmiş dönemler kıyas alınarak elektrik faturası gönderme kararı yeniden gözden geçirilerek düzeltilmelidir." ifadesini kullandı.

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