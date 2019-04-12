BBP Genel Başkanı Destici: Türk devleti tarihin hiçbir döneminde soykırım gerçekleştirmemiştir
BBP Genel Başkanı Destici, Fransa'nın 24 Nisan kararına ilişkin, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu büyük asil Müslüman Türk devleti, tarihin hiçbir döneminde herhangi bir topluluğa karşı bir katliam, soykırım gerçekleştirmemiştir" dedi.
Sakarya
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı, "Anma Günü" ilan etmesine ilişkin, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu büyük asil Müslüman Türk devleti, tarihin hiçbir döneminde herhangi bir topluluğa karşı bir katliam, soykırım gerçekleştirmemiştir." dedi.
Destici, Sakarya'nın Hendek ilçesinde, BBP'den belediye başkanı seçilen Turgut Babaoğlu'nu, makamında ziyaret etti.
Burada bir süre Babaoğlu ve belediye meclis üyeleriyle görüşen ve sonrasında ilçe merkezindeki Büyük Cami'de cuma namazını kılan Destici, namaz çıkışı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Hendek Bayraktepe Tesislerine gelen Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.
İtalya Parlamentosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili kararı ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı "Anma Günü" ilan etmesine ilişkin Destici, bazı dünya ve Avrupa devletlerinin, her yıl nisan ayı geldiğinde Türkiye'yi, bir baskı altına alma gayreti içinde olduğunu belirtti.
Bu durumu alışkanlık haline getiren devletlerin başında Fransa'nın geldiğini vurgulayan Destici, "Daha önce İtalya'da temsilciler meclisine verilen bir önergeyle sözde Ermeni soykırımı kabul edildi. Bunun peşinden de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisanı 'Anma Günü' ilan etmesi geldi. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu büyük asil Müslüman Türk devleti, tarihin hiçbir döneminde herhangi bir topluluğa karşı katliam, soykırım gerçekleştirmemiştir." diye konuştu.
Destici, Türklerin hiçbir zaman soykırım yapmadığını, aksine tarihte soykırım ve katliamla karşı karşıya kalan bir millet olduğunu söyledi.
"Bu hadsizlere dersleri verilmeli"
Bugün bile Doğu Türkistan'da bir katliam, soykırım yaşandığını aktaran Destici, şöyle devam etti:
"Türkler Azerbaycan Karabağ, Kırım, Halep, Balkanlar'da soykırıma maruz kaldı. Fransa'nın yarım asır önce Ruanda'da yaptığı katliam ortada. Yine Fransa'nın İtalya ve başka Avrupa devletleriyle birlikte Afrika'nın kuzeyinde, Cezayir'de, Libya'da oraları ele geçirme adına yaptıkları soykırım ve işgaller ortada. Onlar önce kendi tarihlerinin hesabını versinler. 500 sene önce İstanbul'a gelip eteğimizi öperek bizden yardım dilenenlerin bugün Türkiye'ye karşı hadsiz, cüretkar açıklamalarını kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kendilerine iade ediyoruz. Devletimiz zaten bu konuda gerekli açıklamaları yapıyor ama daha da ileri gidilmeli. Bu hadsizlere dersleri verilmeli."
Seçim değerlendirmesi
Destici, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin, itirazların seçimin bir parçası olduğunu, seçim sonuçlarına hangi parti itiraz ederse buna saygı duyulması gerektiğini dile getirdi.
Seçim sonuçlarına itirazın bir hak olduğunu kaydeden Destici, "Buradaki beklenti YSK'nin yasalara uygun ve adil bir şekilde karar vermesi. Birilerinin beğendiği kararı verirse Türkiye aydınlığa çıkacak, birilerinin beğenmediği kararı verirse karanlığa düşecek diye bir şey yok. Türkiye bir seçim sonucuyla ne karanlığa boğulur ne de tek başına o kararla aydınlığa çıkar." ifadesini kullandı.
Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak olanların bu vatanın birliğinden, beraberliğinden yana olan Türk bayrağının altında beraberce yaşama iradesi ortaya koyan vatanın evlatları olduğunu belirten Destici, "Biz hadiseye böyle bakıyoruz ve YSK'nin vereceği karara herkesin saygı göstermesinin Türkiyemizin lehine olduğunu söylüyorum. Seçim kanununda değişikliklere ihtiyacımız var. Bunu ivedilikle yapıp bir dahaki seçime daha güvenli, daha huzurlu bir halde girmeyi sağlayabiliriz. Bu konuda gerekli adımların atılması lazım. Bununla ilgili kanun tekliflerini de Meclise getireceğiz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.