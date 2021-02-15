Euro
8.45
Dolar
6.97
BIST 100
1,562.49
Altın
1,818.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Kemal Karadağ   | 15.02.2021
BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 945 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı 91 kişi hayatını kaybetti
Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

Benzer haberler

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi

İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek

Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor

Ankara Üniversitesi hastanelerindeki sağlık çalışanlarına 2'nci doz Kovid-19 aşısı uygulanıyor
Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısı oldu

Birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan nineler Kovid-19 aşısı oldu
BBP Genel Başkanı Destici: Yüksek Mahkemenin verdiği kararlara uyulmalıdır

BBP Genel Başkanı Destici: Yüksek Mahkemenin verdiği kararlara uyulmalıdır