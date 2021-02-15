BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Ankara
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sıram geldi ve Covid 19 Aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım.— Mustafa Destici (@Mustafa_Destici) February 15, 2021
Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Bakanımız Sn.Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ZSuuhoa6YK