Euro
6.88
Dolar
6.24
BIST 100
105,284.30
Altın
1,579.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'de etkisiz hale getirilen rejim askerleri ve vurulan rejim hedeflerine ait yeni görüntüler - VTR
logo
Politika

BBP Genel Başkanı Destici: Bu saldırılar ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

BBP Genel Başkanı Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır." dedi.

Esin Işık   | 28.02.2020
BBP Genel Başkanı Destici: Bu saldırılar ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk askerinin, İdlib'de Rusya ve Esed rejimi ortak yapımı "kahpe" saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Destici, bu süreçte hiçbir siyasi parti ya da topluluğun keskin ayrışma ve kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhuna aykırı tavır sergileme hevesine asla düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşamdan itibaren partisinin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ettiklerini hem de durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini söyledi.

Destici, "Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de çatışmalar Sana-Marib-Cevf üçgeninde artıyor
Batılı Müslümanlar yol ayrımında
Hüsnü Mübarek'in siyasi mirası
Koronavirüs salgınında güncel durum ve gelecek tahminleri
Malezya’daki hükümet krizi ve ülke siyasetinin belirsiz geleceği

Benzer haberler

ABD'li bazı senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

ABD'li bazı senatörlerden 'Türkiye'ye destek' çağrısı

BBP Genel Başkanı Destici: Bu saldırılar ordumuzun orada bulunmasına engel olamayacak

TBMM'den İdlib saldırısına ortak tepki

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de acil ateşkes çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İdlib'de acil ateşkes çağrısı
Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua

Senegalli öğrencilerden Mehmetçiğe dua
Erdoğan ve Trump İdlib'i görüştü

Erdoğan ve Trump İdlib'i görüştü