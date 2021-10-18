Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için başsağlığı dilediler
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli teknoloji hamlelerimizin bugünkü seviyeye ulaşmasında önemli katkısı bulunan Baykar Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ülkemize kattığı değer her zaman hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli teknoloji hamlesine verdiği destekle, yetiştirdiği hayırlı evlatlarla, 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlenmesinde büyük katkıları olan Özdemir Bayraktar'ın vefatının kendilerini üzdüğünü belirtti. Soylu, "Rabb'im, mekanını cennet, makamını ali eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğini vurgulayarak, milleti için eşsiz hayalleri olan ve bunların birçoğunu gerçekleştirme bahtiyarlığına eren sanayici, girişimci Bayraktar'ın, Hakk'ın rahmetine yürüdüğünü kaydetti. Koca, Bayraktar'ın mekanının cennet olması temennisinde bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Özdemir Bayraktar bey tam bağımsızlık mücadelesindeki rolü ile tarihimize ismini altın harflerle yazdırmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milli teknoloji hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların mimarı Özdemir Bayraktar'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, merhuma rahmet, ailesine sabır diledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin öncülerinden, kıymetli iş insanı Bayraktar'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yerli ve milli savunma sanayinin öncü isimlerinden Bayraktar'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diledi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Özdemir Bayraktar için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. İnsansız hava aracı teknolojisinin yükselişinde kilit rol üstlenen, aynı şekilde milli teknoloji hamlesinde müstesna bir yeri bulunan Sayın Özdemir Bayraktar'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."
Altun'dan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli bilincin inşası için azim ve gayretle çalışan kıymetli büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerim olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş ve Yıldırım da başsağlığı diledi
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da inancı, azmi, cesareti, özgüveni ve kararlılığıyla milli teknoloji alanında devrim niteliğindeki adımlara öncülük eden Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Bayraktar'ın iyi bir Müslüman ve korkusuz bir dava adamı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, mekanının cennet olması temennisinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da mesajında, Özdemir Bayraktar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.