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Politika

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Ertuğrul Subaşı   | 24.01.2023
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

TBMM

 TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.


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