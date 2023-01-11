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Politika

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacak

Sinan Uslu   | 11.01.2023
Başörtüsüne anayasal güvence teklifi, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacak

TBMM
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonunun gündemine alınacağını bildirdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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