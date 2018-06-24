Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Siz sandıktan çıkamıyorsanız, Anadolu Ajansı ne yapsın? CHP yenilgileri hazmetmeyi öğrenemeyecek." dedi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Siz sandıktan çıkamıyorsanız, Anadolu Ajansı ne yapsın? CHP yenilgileri hazmetmeyi öğrenemeyecek." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sandıktan 16 yıldır olduğu gibi bugün de millet sevdasının çıktığını belirtti.

"Yüzünü Anadolu'ya dönmüş dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin selameti için ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için AK kadrolara dua eden, yüreği Türkiye sevdasıyla dolup taşan samimi gönüllere minnettarız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Muhalefetin tavrı kaybetmenin çaresizliği. Burası bir hukuk devletidir. Sandıktaki oyların hepsi mühürlü, tüm parti temsilcilerinin imzalarıyla kayıt altındadır. Kimse milli iradeyi gölgeleyemez. Ortada demokrasiye inanmayan, iftiralarla meydan okuyan bir CHP var. Akşamın erken saatinde 'Erdoğan'ın oy oranı hiçbir zaman yüzde 48'in üzerine çıkmadı.' açıklaması yapanlar ayak oyunları peşindeler. CHP kendi kaybını örtmek için manipülasyon peşinde. Şecaat arz ederken merdi Kıpti, sirkatin söylermiş."

Sandıktan çıkamayan CHP yönetiminin gerilimle bu açığı örtmeye giriştiğini belirten Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siz sandıktan çıkamıyorsanız, Anadolu Ajansı ne yapsın? CHP yenilgileri hazmetmeyi öğrenemeyecek. Son sözü millet söyledi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti ile yola devam. Millet kararını verdi. Başkan Erdoğan. Durmak yok yola devam. 24 Haziran'ın ülkemize ve dünyaya yeni umutlar getirmesini temenni ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı canıgönülden tebrik ediyorum."

Muhabir: Sinan Balcıkoca