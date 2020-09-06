Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun'da meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

Hayati Akçay   | 06.09.2020
Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Giresun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

Giresun'da meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerine devam eden Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra buradaki AFAD Yönetim Merkezi'ni ziyaret eden Soylu ve Karaismailoğlu, selde hasar gören ve yıkılan evleri inceleyerek, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan kayıp kişilerin bulunması amacıyla sürdürülen arama çalışmaları hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemeleri sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı
İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta
Okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı

Benzer haberler

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu Giresun'da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli'de incelemelerde bulundu

Giresun'da selde kaybolan son jandarmanın da cenazesine ulaşıldı

Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı

Türkiye en fazla fındığı İtalya'ya sattı
Selden etkilenen Dereli'de esnafın geçici olarak taşınacağı binaların inşasına başlandı

Selden etkilenen Dereli'de esnafın geçici olarak taşınacağı binaların inşasına başlandı
Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun ve Rize'de konut yapımı için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak