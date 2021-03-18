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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü Töreni Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.VTR
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Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel video

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, devlet korumasındaki çocukların 81 ilden 81 Türk bayrağını teslim alarak Çanakkale'ye ulaştırdığı videoyu paylaştı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 18.03.2021
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel video

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesaplarından,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Canlarını vatan için feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Selçuk, mesajında devlet korumasındaki çocukların 81 ilden 81 Türk bayrağını teslim alarak Çanakkale'de şehitlerin kabrine yerleştirdiği videoyu da paylaştı.

İlk bayrağı Ankara'da bir kız çocuğuna teslim eden Bakan Selçuk videoda, "Sizler atalarınızdan çok kıymetli bir emanet devraldınız. İnanıyorum ki bu emanetin kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Gözlerinizde bunu görüyorum, yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

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