Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Okullarımız çocuklarımızla şenlenecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasına ilişkin, "Okullarımız çocuklarımızla şenlenecek." paylaşımında bulundu.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasına ilişkin "Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek. Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
🗓️ Eylül 1985 / Bayındır, İzmir— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) September 21, 2020
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. ☺️
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek.
Maskelerimizi unutmuyoruz.😷
Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. pic.twitter.com/k1cfG8peoF
Selçuk, Twitter hesabından, 1985'te siyah önlük ve okul çantası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Okullarımız çocuklarımızla sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek." ifadelerini kullanarak, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz." uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.