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Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Okullarımız çocuklarımızla şenlenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasına ilişkin, "Okullarımız çocuklarımızla şenlenecek." paylaşımında bulundu.

Ahmet Sertan Usul   | 21.09.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Okullarımız çocuklarımızla şenlenecek

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, okullarda yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün şeklinde başlatılmasına ilişkin "Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek. Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından, 1985'te siyah önlük ve okul çantası ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Bakan Selçuk, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Okullarımız çocuklarımızla sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek." ifadelerini kullanarak, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz." uyarısında bulundu.

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