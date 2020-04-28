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Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Orhan Onur Gemici   | 28.04.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonların genel başkan ve temsilcileriyle görüştü

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Sosyal korumaya dair aldığımız tedbirlerle salgın sürecinde çalışanlarımızı ve istihdamı korumak temel hedefimiz." ifadesini kullandı.

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