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Politika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup desteklemeye devam ediyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ilave 6 puanlık SGK teşviki süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirterek, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 23.02.2020
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup desteklemeye devam ediyoruz

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvikinin süresinin 1 yıl daha uzatıldığını anımsattı.

İlave teşvikten sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenlerin yararlanabileceğini bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzattık. İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup desteklemeye devam ediyoruz."

1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan ilave 6 puanlık indirimden yıl sonuna kadar yararlanmaya devam edecek il ve ilçeler şunlar:

"Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van. İlçeler ise Bozcaada ve Gökçeada."

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