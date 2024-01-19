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Politika

Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle inşa ettiğimiz "Türkiye Yüzyılı" dünyaları aşıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Bakan Yerlikaya: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle inşa ettiğimiz "Türkiye Yüzyılı" dünyaları aşıyor Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamasında saat 00.49 itibarıyla Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi yolculuğunun başladığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli Uzay Programımız kapsamında ülkemizin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizle birlikte inşa ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz dünyaları aşıyor."

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