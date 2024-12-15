Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,859.90
BTC/USDT
101,135.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihlerinde 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Bakan Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihlerinde 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 6 Aralık'ta 310, 7 Aralık'ta 176 ve 8 Aralık'ta 240 olduğunu bildirdi.

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra ise gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak Türkiye'den geri dönüş yapan Suriyeli sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 Aralık tarihinde 1259 Suriyeli, 10 Aralık tarihinde 1669 Suriyeli, 11Aralık tarihinde 1293 Suriyeli, 12 Aralık tarihinde 1553 Suriyeli, 13 Aralık tarihinde 1847 Suriyeli. Göç yönetimini, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyeli ülkelerine döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Stratcom Summit 24" sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Güven iklimini tesis etmek için uluslararası diyaloğun önemine inanıyoruz
Ardahan'da kar nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlara çorba ikramı

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM'de kabul edildi

Bakan Yerlikaya, 9-13 Aralık tarihlerinde 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü bildirdi

Bursa'da mahkemede açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu

İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı

İzmir'de Suriyeli kadın, Baas rejiminin devrilmesini "Hür doğdum, hür yaşarım" şarkısıyla kutladı
İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu

İçişleri Bakanlığı ve Yeşilaydan bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kamu spotu
AFAD, Gazze'den Sudan'a farklı coğrafyalarda yaraları sardı

AFAD, Gazze'den Sudan'a farklı coğrafyalarda yaraları sardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet