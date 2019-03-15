Bakan Varank: Türkiye, bunların gözünde son kaledir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. " dedi.
Aksaray
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" dedi.
Bakan Varank, "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.