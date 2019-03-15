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Politika

Bakan Varank: Türkiye, bunların gözünde son kaledir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. " dedi.

Abdullah Doğan   | 15.03.2019
Bakan Varank: Türkiye, bunların gözünde son kaledir

Aksaray

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bin yıldır İslam yurdu olan bu topraklarda bizi yaşatmamak için niyet beyan eden bir anlayışla yıllardır karşı karşıyayız. Türkiye, bunların gözünde son kaledir. Cumhurbaşkanımız, bunların gözünde kilit taşıdır. Türkiye'yi savunacağız, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız" dedi. 

Bakan Varank, "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Dünyanın diğer ucundan ülkemize yönelik tehdidi görmezden gelmek isteyenlerin, küçümsemek isteyenlerin bizi çekmek istediği gaflete düşmeyeceğiz. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem ülkemiz için hem de koca bir İslam coğrafyası için büyük sorumluluğun altındayız. Buna uygun davranacağız." diye konuştu. 

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