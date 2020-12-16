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Politika

Bakan Varank: Teknoloji şirketlerinin temsilcilik açmasına ilişkin düzenlemenin güzel neticelerini görüyoruz

Bakan Varank, YouTube'un Türkiye'de temsilci atama kararına ilişkin, "Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa 'Türkiye'de de kanunlara uysunlar' diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz." dedi.

Adem Balta   | 16.12.2020
Bakan Varank: Teknoloji şirketlerinin temsilcilik açmasına ilişkin düzenlemenin güzel neticelerini görüyoruz

TBMM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerine cevap verdi.

Yazılım sektörünün dünyada önemli bir ihtiyaç alanı haline geldiğine işaret eden Varank, bakanlık olarak yazılımcı sayısını arttırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti.

Yakın zamanda Açık Kaynak Platformu'nu kurduklarını anımsatan Varank, projeyle Türkiye'nin ihtiyacı olan yazılımları ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Varank, iki yeni nesil yazılım okulu açacaklarını ifade ederek, "Bu okullarda öğrenciler hocaya ihtiyaç duymadan bilgisayar karşısında oyun yöntemiyle yazılım öğreniyorlar. Dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Bu okullardan birini İstanbul, diğerini Kocaeli'de kuracağız. Buradan mezun olanların yüzde 90'dan fazlasının iş bulduğunu görüyoruz. Ayrıca YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çocukların bu alana yönlendirilmesiyle ilgili projeler yürütüyoruz. Yazılım konusunda 2023 yılına kadar en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmak istiyoruz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Mustafa Varank, YouTube'un Türkiye'de, yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu global teknoloji şirketlerinin Türkiye'de bir temsilcilik açmasını istedik. Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye'de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz. Global şirketlerin yerel kanunlara uymaları ve vergi hususunda dikkat etmeleri tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. YouTube gibi bir global firmanın burada temsilcilik açması, beraber hareket edildiğinde Türkiye'nin nasıl kazandığının güzel bir örneği oldu."


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