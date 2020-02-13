Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 artmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." dedi.
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