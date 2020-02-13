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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul'da "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısında konuşuyor.
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Politika

Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 13.02.2020
Bakan Varank: Sanayi üretimi 21 ayın rekoruna ulaştı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin Aralık 2019'da yıllık bazda yüzde 8,6 artmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Varank, "Sanayi üretimi aralıkta 21 ayın rekoruna ulaştı, bunu kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık." dedi.

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