Bakan Varank: Kongrelerimiz partimizin kendini güncelleyebilmesi için bir fırsat
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kongrelerimiz partimizin kendini güncelleyebilmesi için bir fırsat. 17 senedir iktidardayız, bu başarıyı yakalamada en önemli etken kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kongrelerimiz partimizin kendini güncelleyebilmesi için bir fırsat. 17 senedir iktidardayız, bu başarıyı yakalamada en önemli etken kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz." dedi.
Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılmak üzere, kendi kullandığı Sakarya'da üretilen hibrit model makam aracıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile ilçe başkanlığına geldi.
Meclis Genel Kurulunda 'tek adam' tartışması— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 14, 2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP sıralarından gelen 'tek adam' sözlerine yanıt verdi https://t.co/5vTUMQbdXQ pic.twitter.com/e4TndxUuWS
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, kongre hazırlıkları çerçevesinde tüm yurtta delege seçimlerinin yapıldığını, Ankara'da da 710 bin üyenin demokrasi şölenine katılım sağladığını söyledi.
Varank, kongrenin AK Parti'nin kendini güncellemesi için bir fırsat niteliğinde olduğuna işaret ederek, "17 senedir iktidardayız, bu başarıyı yakalamada en önemli etken kendimizi güncelleyebilme kabiliyetimiz." dedi.
AK Parti'nin benlik davası gütmediğine ve "ben değil biz diyebilen" bir parti olduğuna dikkati çeken Varank, "Zaten benlik davası güdenlerin, kendi ego ve kişisel hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını, partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların benlik davası sonucunda şimdi bu kadrolarda yer alma fırsatını kaçırdığını görüyoruz." diye konuştu.
Varank, delege seçimine katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, bu tabloyla çoğu partinin büyük kongrelerinde bile karşılaşılmadığını söyledi.
"Siyasetin içinde olmaya devam edeceğiz"
Bakan Varank, TBMM Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:
"Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oy oranıyla seçildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesinin üyeleriyiz. Bizimle ilgili siyaset yasağı yok, anayasal olarak siyaset yapabiliriz, partimizin her kurulunda bulunabiliriz. Bugün de delege seçimlerinde oylarımızı kullanıyoruz. Muhalefet partileri meclis ortamında bize bütçemiz haricinde siyasi ya da Cumhurbaşkanımızı ilgilendiren sorular sorduklarında cevabını veriyoruz. Kendileri bizim verdiğimiz cevaplardan rahatsız olunca olayı başka bir tarafa taşıyorlar. Orası Meclis. Kürsü, muhalefet partilerinin babalarının tapulu malı değil milletin kürsüsüdür. Meclisin iç tüzüğünde de siyasi konuşmamamızla ilgili hiçbir şey söz konusu değil. Açıkça 'Bakanlar görüş bildirir.' diyor biz de görüşlerimizi bildiriyoruz. Bundan sonra da bildirmeye devam edeceğiz."
Varank, siyaset söz konusu olduğunda bakanların "yasama"dan daha fazla milletin içinde olduğuna dikkati çekerek, kabinenin performansının gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde etkili olacağını, dolayısıyla siyasetin içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.
Bakan Varank ve Kasapoğlu'nun açıklamaları sırasında kendilerine AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı delege seçiminde oy kullandı
AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı binasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kullandığı, Sakarya'da üretilen hibrit model makam aracıyla gelen Kasapoğlu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkesin emekle, gayretle, heyecanla kongre sürecini sonraki aşamaya taşımak için çalıştığını söyledi.
"Davamız kutlu bir dava." ifadesini kullanan Kasapoğlu, "Davanın her bir neferi, her bir birey, makamı, rütbesi, görevi ne olursa olsun, bizim için kutsaldır, önemlidir. Bu önemli davada sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, biz yüz metre değil, maraton koşucusuyuz. Hırslarımızla, yanlış düşüncelerle, duygularla değil, inancımızla hareket ediyoruz." diye konuştu.
Teşkilatta şahit olduğu heyecan ve dinamizmle, bu kutsal davanın yolunun ne kadar aydınlık, önünün ne kadar açık olduğunu bir kez daha gördüğünü vurgulayan Kasapoğlu, "Kongre sürecimizde yenilenerek, güçlenerek, güçlü bir heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 18 yılda ülkemizde çoğulculuğu, demokrasiyi en güzel şekilde ortaya koyan, hizmet anlayışıyla demokrasiyi içselleştiren, demokrasi ruhunu tüm örgütüyle, tüm çalışanlarıyla, teşkilatıyla, milletvekiliyle, kabinesiyle ortaya koyan bir partiyiz." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'nin demokrasi bilinci ve çoğulculuk kavramı açısından dünya literatüründe de ayrı yeri olduğunu düşündüğünü dile getiren Kasapoğlu, "İnşallah yine bir ve beraber olarak, sen ben duygusuyla değil, biz anlayışıyla güçlü Türkiye ve güçlü yarınlar için, sadece bu ülkenin değil insanlığın selameti için, adalet duygumuzla, hukuk anlayışımızla, gayretle üretken olmak, hizmet etmek sevdasıyla yarınlara yürüyeceğiz. Gerek delege seçimlerimizin, gerek bundan sonraki sürecimizin ve sonda da kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereket temenni ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.