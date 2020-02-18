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Politika

Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi kalkışmasının amasız, fakatsız, apaçık bir ihanet olduğunu belirtti.

Enes Duran   | 18.02.2020
Bakan Varank: Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, "Ülkemize en güzel yıllarını kaybettiren, demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran, seçilmiş hükümeti vandallıkla devirmeyi amaçlayan, terör örgütlerinin panayır alanına dönen Gezi kalkışması amasız, fakatsız, apaçık bir ihanettir." paylaşımında bulundu.

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