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Politika

Bakan Varank: CHP Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurdu

Bakan Varank, "Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." dedi.

Merve Özlem Çakır  | 05.03.2019
Bakan Varank: CHP Türkiye Uzay Ajansının kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurdu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu belirterek, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Uzay Ajansının Türkiye’nin 20 yıllık hayali olduğuna, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüklerine dikkati çekerek, Ajansın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurduğunu kaydetti.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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