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Politika

Bakan Varank: Artık huzurun hakim olduğu bir Siirt var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyorlardı ama artık bu tehditlerden kurtulmuş, huzurun hakim olduğu bir Siirt var." dedi.

Fecri Barlık   | 17.03.2019
Bakan Varank: Artık huzurun hakim olduğu bir Siirt var

Siirt

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemde şehirlerimize, dağlarımıza, yaylalarımıza musallat olmuş teröristleri buralardan temizleyip attık. Hatırlayın, Siirt'e yatırım yapmayı düşünenler, buraya arsa bakmak için bile gelmeye korkuyor, çekiniyorlardı ama artık bu tehditlerden kurtulmuş, huzurun hakim olduğu bir Siirt var." dedi.

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek. Bu amaçla Siirt'in de dahil olduğu 4 ilimizde eğitimler düzenleyip, gençlerimizi iş hayatına hazırlayacağız."

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