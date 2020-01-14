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Politika

Bakan Varank: 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." dedi.

Dilara Zengin   | 14.01.2020
Bakan Varank: 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz Fotoğraf: Raşid Necati Aslım /AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

Varank, "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor." ifadelerini kullandı.

"2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz"

Bakan Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." diye konuştu.

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