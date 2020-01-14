Bakan Varank: 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'nde konuştu.
Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor." dedi.
Varank, "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor." ifadelerini kullandı.
"2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz"
Bakan Varank, "Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." diye konuştu.
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