Dolar
26.66
Euro
28.98
Altın
1,942.37
ETH/USDT
1,702.40
BTC/USDT
27,135.00
BIST 100
7,932.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda devam ediyor.
logo
Politika

Bakan Uraloğlu: Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz. Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Bakan Uraloğlu: Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını takip ettiklerini belirterek, "Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zarar gören otoyollar ve ulaşım altyapısının yeniden inşası ele alındı.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı olan ve 17 Temmuz'da süresi dolan Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz. Dışişleri bakanlarımızın yapacakları görüşmelere göre şekillenecektir. Biz üzerimize düşeni her daim yapma noktasında olacağımızı tekrar etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda gereken desteği vermeye hazırız"

Savaş süreci ve Kırım'ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye tarafının durduğu noktanın açık ve net olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanı'mız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu hususta hangi konumda nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasına yönelik yapılacak yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye olarak, Ukrayna'ya ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Karadeniz tahıl girişimi için ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balon turları hafta sonuna ertelendi
Malatya'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Bakan Fidan ve Lavrov, Moskova'da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi değerlendirmelerde bulundu

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz

Bakan Uraloğlu: Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını daha çok takip ediyoruz

Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

İstanbul Havalimanı, 21-27 Ağustos haftasındaki uçuşlarıyla Avrupa lideri oldu

Bakan Uraloğlu: Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyor

Bakan Uraloğlu: Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak
Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zaman ve yakıttan 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı

Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zaman ve yakıttan 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet