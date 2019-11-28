Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısının tamamlandığını söyledi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını bildirdi.
Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını söyledi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.