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Politika

Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısının tamamlandığını söyledi.

Arife Yıldız Ünal   | 28.11.2019
Bakan Turhan: Türkiye'de 505 kilometrelik akıllı ulaşım altyapısı tamamlandı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladıklarını bildirdi.

Bakan Turhan, bugüne kadar 48 milyonu aşan geçişin yapıldığı Avrasya Tüneli'nin, Türkiye'ye 2,5 milyar lira katkı sağladığını söyledi.

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