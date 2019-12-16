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Politika

Bakan Turhan: Kanal İstanbul projesinin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık

Bakan Turhan, Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık." dedi.

Seval Ocak Adıyaman   | 16.12.2019
Bakan Turhan: Kanal İstanbul projesinin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Karayollarında yap işlet devret modeliyle yaptığımız 4 projenin yatırım bedeli 109 milyar 820 milyon lira. Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira." ifadelerini kullandı.

"Kanal İstanbul projesinin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık"

Kanal İstanbul projesi hakkında bilgi veren Turhan, şunları aktardı:

"İstanbul Boğazı'na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un güzergahını belirledik. Proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacağız. Bu konuyla alakalı doğrudan bilgiye sahip olmayan kişilerin eleştirilerini saygıyla karşılıyoruz. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, projenin fizibilitesini en ince ayrıntısına kadar yaptık."

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