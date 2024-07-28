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Politika

Bakan Tunç: TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını kınayan tezkere ile dünyaya demokrasi dersi verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekillerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını kınayan tezkere kararıyla dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verdiğini söyledi.

Selim Bostancı  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bakan Tunç: TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasını kınayan tezkere ile dünyaya demokrasi dersi verdi Fotoğraf: Selim Bostancı - AA

Bartın

Bakan Tunç, Bartın Drahna Çevre Kalkınma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (DRAHNADER) tarafından, Ulus ilçesine bağlı Köklü köyünde düzenlenen "14. Uluslararası Geleneksel Keşkek Festivali"ne katıldı.

Burada konuşan Tunç, Ulus ilçesi ve 6 köyden oluşan Drahna bölgesinin, doğa harikası saklı cennet olduğunu, Küre Dağları Milli Parkı'nın içinde yer alan bölgenin tanıtılmasıyla ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Bölgede ziyaretçi merkezleri ve seyir terasları oluşturduklarını aktaran Tunç, "Ulus ilçemizde Etnografya Müzesi'nden tutun da Alpı köyünde sportif faaliyetlerin yapılabileceği birtakım eserler oluşturduk. Küre Dağları Milli Parkı'mızın içerisinde sadece endemik bitki ya da yaban hayvanları şeklinde değil, içerisinde görülmeye değer kanyonlar var. Dünyaca ünlü Valla Kanyonu burada, Pınarbaşı'nda. Yine Ulukaya Şelalesi Kanyonu ve mağaralarıyla görülmesi gereken çok sayıda değerimiz var. Buraların özellikle ulaşılabilir olması anlamında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Bakan Tunç, dünyanın gözü önünde Filistin'de soykırım yaşandığını, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 40 binden fazla insanın şehit edildiğini anımsatarak, uluslararası kuruluşların soykırımı önleyemediğini ve etkisiz kaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası kuruluşların, dünyanın, insanlığın sorunlarına cevap veremediğini hep söylediğine dikkati çeken Tunç, şu görüşleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız, 'Dünya 5'ten büyüktür, uluslararası sistem revizyona tabi tutulmalıdır' derken hep bugünlere işaret ediyor ve etmeye de devam ediyor. Maalesef 7 Ekim'den bu yana Uluslararası Adalet Divanının, İsrailli yöneticiler hakkında verdiği tedbir kararına rağmen soykırım devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanının kararı uygulanmıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın yakalama kararı çıkardığı bir kişiye Amerika'nın kongresinde konuşma yaptırılıyor ve maalesef ayakta alkışlanabiliyor. İşte o ayakta alkışlayanlar, o bebek katilinin suçuna ortak olanlardır. Dün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi karara imza atıldı. Amerika Birleşik Devletlerinin kongresinde soykırımı alkışlayanlara, soykırım suçlusunu ayakta alkışlayıp o suçu tasvip edenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri, milletvekillerimiz bir karara imza atarak kınadılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerimiz dünyaya demokrasi dersi verdi, insan hakları dersi verdi. Biz milletvekillerimizle, Meclisimizle gurur duyuyoruz. Türkiye olarak dünyada adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz."

"Ülkemizi yine istikrarlı kalkınma hamleleriyle kalkındırmaya devam edeceğiz"

Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, 4 yıllık seçimsiz bir dönemin geçeceğine değinerek, pandemi, deprem ve savaşlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntıları hızlı şekilde aşacaklarını kaydetti.

Gelecek 4 yıllık sürenin seçimsiz ve istikrar içerisinde geçeceğini ifade eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonun artışından etkilenen vatandaşlarımızın, emeklimizin, işçimizin, memurumuzun alım gücünü artıracak şekilde politikalarımıza inşallah devam edeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ülkemizi yine istikrarlı kalkınma hamleleriyle kalkındırmaya devam edeceğiz. Altyapısından üstyapısına varıncaya kadar hemşehrilerimizin şehirde, köyde daha müreffeh yaşayabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 'Önce insan' demeye devam edeceğiz. 22 yıldan bu yana 'önce insan' dedik. 'İnsanımızı güçlendirmemiz lazım. Eğitime, sağlığa, sosyal politikalara önem vermemiz lazım' dedik ve insanımızı güçlendirmek için çalıştık."

Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve DRAHNADER Başkanı Hasan Çetinkaya'nın da konuşma yaptığı festivalde, Bartın Otizm ve Engelliler Derneği Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sundu.

Yöresel keşkek dağıtımı yapılan ve bölge sanatçısı Ramazan Çelik konseriyle devam eden festivale, vatandaşların yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

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