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Politika

Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle Doğu Anadolu Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Orhan Onur Gemici   | 01.05.2020
Bakan Soylu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle güvenlik toplantısı yapıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen ikinci bölge güvenlik toplantısından fotoğraflara yer verildi.

Toplantıda Bakan Süleyman Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz eşlik etti.

Video konferans yöntemiyle Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van illerine bağlanan Soylu, bu illerin valisi, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve il göç müdürleriyle görüştü.

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