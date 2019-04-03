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Politika

Bakan Soylu'dan sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama

İçişleri Bakanı Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur" açıklamasını yaptı.

Orhan Onur Gemici   | 03.04.2019
Bakan Soylu'dan sosyal medyadaki paylaşımlara yalanlama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından, sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında kendisi tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal paylaşım sitelerinde ve WhatsApp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum."

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