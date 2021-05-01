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Politika

Bakan Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Ömer Olcay   | 01.05.2021
Bakan Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.


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