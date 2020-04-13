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Politika

Bakan Soylu: Milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir

İçişleri Bakanı Soylu, "Sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sertaç Bulur   | 13.04.2020
Bakan Soylu: Milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu beni mahcup etmiştir

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir." değerlendirmesine yer verdi. 

Soylu, mesajında şunları kaydetti: 

"Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah."


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