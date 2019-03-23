Bakan Soylu: Karadeniz evladı PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur
İçişleri Bakanı Soylu "Suratında meymenet olmayan bir adam. 'Kürdistan'da biz kazanacağız.' dedi. Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, Yavaş'tan? Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur." dedi.
İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu çıkıyor diyor ki; şöyle şuralıyım, buralıyım diye. Bana o lazım değil. Adam laf söyledi, suratında meymenet olmayan bir adam. 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, Ankara'daki Mansur Yavaş'tan?" dedi.
Bakan Soylu, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen "Bayburtlular Buluşuyor" etkinliğinde, önümüzdeki 5 yılda destansı hizmetlere imza atacak olan, Anadolu'nun güzel insanı Binali Yıldırım'ı ve tüm Bayburtluları selamladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı olduğunu dile getiren Soylu, "Cumhurbaşkanımızın mesajı var, 'Bayburt'taymış gibi çalışsınlar. Benim ne demek istediğimi güzel hemşehrilerim anlar.' dedi" ifadesini kullandı.
On yıllardan beri Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Soylu, "Şu nesil darbe, başbakan idamı, değerlere saldırı ve kutsallarımıza saldırılar gördü. Bu nesil yüzde 8 binlik faizler, doktorun yüzünün 5 dakika görülmesinin mucize olduğu bir Türkiye gördü. Bu ülke defalarca Amerika'nın, Avrupa'nın parmak sallamasını, bizi küçük ve hakir görmelerini gördü." diye konuştu.
Ülkenin 1999'da deprem olduğunda bir tek ceset torbası bulamadığı günleri gördüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Bu ülke anarşi, terör, Türk-Kürt, sağcı-solcu, Alevi-Sünni, laik-dindar diye insanlarımızın birbirine düşürülmesini gördü. Ülkemiz büyümesin istiyorlar. İlk kez zenginleşmesini, özgürleşmesini bağımsız olmasını istemeyenler; bilmenizi istiyorum ki hep Türkiye'mi, milletimi geri bastırmak için ellerinden geleni yaptılar. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan'a, Demirel'e ve Türkeş'e kadar, kim kendi istediklerini yapmamışsa felç etmek, itibarsızlaştırmak, halkın arasına çıkarmamak için ellerinden geleni yaptılar. En son Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptılar. O saldırılara rağmen Bayburtlu hemşehrilerimiz o saldırıları yapanlara karşı elif gibi dimdik durarak ülkemize sahip çıktılar."
Önümüzdeki seçimin önemine değinen Soylu, "Geçtiğimiz 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olaylarından 17-25 olaylarına, 6-7 Ekim'den, 15 Temmuz'da Pensilvanya'daki şarlatanın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği darbeye kadar, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak isteğine kadar, Afrin'i bir terör merkezi yapana kadar, bu ülkeye yapmadıkları kalmadı. En son milletimizle aramızı açmak için döviz saldırıları, döviz operasyonlarıyla birlikte 'Acaba zayıflatabilir miyiz?' diye hamle ortaya koymaya çalıştılar. Büyük ve güçlü Türkiye istemiyorlar." ifadelerini kullandı.
"Karadeniz evladı PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur"
"Bugün karşınızdakiler bir tavır ortaya koyuyorlar. 94 tane PKK'ya hizmet eden belediyeyi görevden almadık mı?" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Ben Karadeniz evladıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu çıkıyor diyor ki; şöyle şuralıyım, buralıyım diye. Bana o lazım değil. Adam laf söyledi, suratında meymenet olmayan bir adam. 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, Ankara'daki Mansur Yavaş'tan? Bu hükümetin bana verdiği görev şudur, olaylar olmadan tedbire karşı koruyabilmek. Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur."
"Saadet Partisi'yle PKK ittifak etmektedir"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine "En ahlaksızca kampanyayı yapıyor." dediğini belirten Soylu, "Ahlaksızlık yapan ben miyim? Yoksa rahmetli Erbakan'ın 'Milli Görüş'ünü iki tane milletvekilliği için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi'yle, PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır." diye konuştu.
Soylu şöyle devam etti:
"İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Patlayıcı taşıyanları, Apo için açlık grevi yapanları, cezaevinde yatanları... O zaman biz niye 94 belediyeyi görevden aldık? Neden evlatlarımızı şehit oluyor bana birisi söylesin. Adam diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da Ankara'da Mansur Yavaş da diğerleri de bilecek onlara biz kazandırıyoruz.' Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Bu sözleşmenin altında kimin imzası var? Şehit ailelerinin, gazilerin imzası var mı? Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası, FETÖ'nün adamlarının, PKK'nın, Kılıçdaroğlu'nun imzası var. 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi atanların yüzüne çarpın. Yapmak istedikleri önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde Türkiye'yi kaosa sokmak."
Soylu, "50 yıl sonra bugün atılan adımın semeresinin ne olduğu şükranla yad edilecektir. Tayyip Erdoğan top oynamayı biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir topu verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir topu çaksın 90'a." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal da Bayburt'un her geçen gün büyüyerek kalkındığını ifade ederek, "Hastanemizi inşallah bu sene temmuz ayında hizmete açıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültüre kadar her türlü yatırım yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Her geçen gün Bayburt'un silüeti değişiyor. Yeni yeni parklar, yeşil alanlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Bayburt daha fazla yatırım alacak." diye konuştu.
"Çatır çatır Afrin'e girdik mi?"
Küçükçekmece Aşık Veysel Caddesi'nde vatandaşa hitap eden Bakan Soylu, kendilerine "Afrin'e giremezsiniz." denildiğini ifade ederek, "Çatır çatır Afrin'e girdik mi?" diye sordu.
Terörü oradan kazıdıklarını aktaran Soylu, "Tarihe bir not bıraktı Tayyip Erdoğan ve Türkiye. Dünyaya bir not, mesaj bıraktı. 'Ey dünya bizi dinle, bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurtmayız." ifadelerini kullandı.
Ülkenin birliğini, beraberliğini kimseye bozdurtmayacaklarını belirten Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da dik yürüdüklerini söyledi.
Bakan Soylu, "Dik yürümemin sebebi cesaretimden, karakterimden değildir, Allah da millet de şahit, şu milletimizin verdiği oydandır, oydandır." diye konuştu.
Bakan Soylu, terörle büyük bir mücadele içinde olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Bizim aslanlarımız şu anda 300'ün üzerinde operasyon yapıyorlar. Biz burada huzurlu, sükun içinde, birlik, beraberlik içerisinde yaşarken aslanlarımız o dağlarda onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyor. İnsansız hava araçlarımız vardı ya bizim, hani teröristlere adım attırmıyor, şimdi mayıs ayında onlara öyle bir yazılım yaptık takıyoruz ki değil teröristler dağlarda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da huzur var. Teröristin dağda da kafasını eziyoruz, şehirde de adım attırmıyor, nefes aldırmıyoruz."
"Bu memlekete kim gözünü dikerse, gözünü oyarız"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siz İmamoğlu'ndan, Mahsur Yavaş'tan, Kılıçdaroğlu'ndan, 'Ya yanlıştır, nereden çıktı bu Kürdistan lafı?' diye bir şey duydunuz mu? Meral Akşener'den duyduysanız söyleyin. Duyduk diyin. 'Bunlar bize oy vermek istiyorlar, bunların verdiği oyun Allah cezasını versin.' diye bir söz duydunuz mu? Hiçbir zaman HDP kendisini PKK'dan ayırdı mı? Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, HDP, PKK'nın siyasi koludur, bir siyasi parti falan değildir. PKK ne derse, HDP bunu yapmak zorundadır. Şimdi adamlarını belediye meclislerine yerleştiriyorlar." şeklinde konuştu.
Türkiye'den bir tane olduğunu dile getiren Soylu, "Bu memlekete kim gözünü dikerse, gözünü oyarız bilesiniz. Yapacakları şudur, Türkiye'nin önümüzdeki 4,5 yılının fırsatlarını Türkiye'ye kullandırtmayacaklar. Yaptıkları iş fitne tohumu ekmek. Düğmeye basacaklar ve Türkiye'yi karıştıracaklar. Türkiye'nin geleceğini heba ettirmeyin." dedi.
Bakan Soylu, terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de çok büyük operasyonlar yaptıklarını belirterek, 57 bin uyuşturucu satıcısını cezaevine gönderdiklerini söyledi.
Bu konuda yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi veren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir seferde 1,5 ton eroin, Cumhuriyet tarihinde böyle bir rakam yok. Bir ton kokain, tarihin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Bizim ayağımızın önüne bakmaktan ufka bakmamızı, plan yapmamızı, proje yapmamızı, milletimiz adına, güvenlik adına adım atmamızı bugüne kadar istemediler. İlk kez bunları gerçekleştiriyoruz, şimdi bunu engellemelerine müsaade etmeyin. Eksiğimiz, aksağımız yok mu? Elbette ki var ama bilesiniz ki samimiyetimizde, milletimize karşı bir eksikliğimiz yoktur. Tayyip Erdoğan'ı yıllardır tehdit ediyorlar. Hepimiz şahit oluyoruz. Amerika, Avrupa, dış güçler, içeriden, dışarıdan... Bir kez milletiyle onları bir teraziye koymadı. 'Ben sadece milletin önünde, Allah'ın önünde eğilirim.' dedi. 'Milletimiz adına doğruyu yapmaya çalışıyoruz.' dedi. Eksiğimiz olabilir ama millete bizim hilemiz yoktur."
Bakan Soylu, konuşmasında 8 bin daha bekçinin göreve başlayacağını, sadece uyuşturucunun, PKK'nın, DEAŞ'ın, FETÖ'nün değil, hırsızların da iflahını kestiklerini dile getirerek, sandıkta vatandaşlardan destek istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.