Bakan Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var
Ankara
Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de başlatılan teftişe ilişkin" Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.