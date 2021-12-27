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Politika

Bakan Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var

Aykut Karadağ   | 27.12.2021
Bakan Soylu: (İBB'de başlatılan teftiş) Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var

Ankara

Ankara’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de başlatılan teftişe ilişkin" Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunun için Türkiye’yi alarmda tutmak zorundayız" dedi.

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