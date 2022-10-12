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Politika

Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile bir araya geldi.

Ahmet Sertan Usul   | 12.10.2022
Bakan Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz ile görüştü Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı/Murat Şahin/AA

Lahey

Resmi temaslarda bulunmak üzere Hollanda'ya gelen Bakan Soylu'yu, Rotterdam Havalimanı'nda Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ve Hollandalı yetkililer karşıladı.

Bakan Soylu, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı binasında Yeşilgöz ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen Soylu ve Yeşilgöz başkanlığındaki heyetler arası görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, bakanlıklar arası ikili ilişkiler, güncel küresel gelişmeler, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.

Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.

Bakan Soylu'ya, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti.

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