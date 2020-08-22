Bakan Soylu: Fay Yasası çıkması konusunda çalışma ekibi oluşturduk
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk." dedi.
İstanbul
İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik ve bu konuda bir çalışma ekibi oluşturduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber ona nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız." açıklamasında bulundu.
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