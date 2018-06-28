İçişleri Bakanı Soylu, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar.'' dedi.

Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar.'' dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Soylu, 24 Haziran seçimlerinde karşılarındaki ittifakı gördüklerini söyledi.

CHP'nin, HDP'nin barajı aşabilmesi için büyük gayret gösterdiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

''Ağrı'da bir köyde bir evladımızı infaz ettiler. Bu kişinin de 10 tane evladı vardı. Dağın başında kahramanca bu ülkenin mücadelesini yapan bir kişiden bahsediyoruz. Bu büyük bir hainliktir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da niçin HDP'nin oyu düştü? İntikam, kin ve bunun karşılığını yerel seçimlerde bir daha böyle bir tabloyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Buna güçleri yetmez. Bugün 10 teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen gün bir askerimiz şehit oldu çatışmada. Takip edip 3 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Evladımızın kanı yerde kalmadı.''

Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Şişli İlçe Başkanlığına geçti.

"CHP'nin bir kısım seçmeni HDP'yi destekledi"

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, çok zorlu ve yoğun bir seçim dönemi geçirdiklerini, karşılarındaki ittifaklara rağmen, seçim döneminde üstün çaba sarf eden partililere teşekkür ettiğini belirtti.

Soylu, Türk milletinin 16 yıldır AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'a teveccüh gösterdiğini vurgulayarak, "Seçimden önce yeni sistemin Türkiye'de demokrasiyi yükselteceğini söyledik, ki yükselttik. Yüzde 86'ının üzerinde bir katılımla bütün Avrupa, bütün dünyanın seçimlerde katılım sıkıntısı çektiği bir dönemde, ülkede büyük bir demokrasi bereketi yaşanmıştır. Herkes, yeni sistemin, yarınlara daha güçlü bir şekilde adım atabilmesi için kendisini sandığa doğru sürüklemiştir. Güçlü bir hükümetle de hep birlikte attığımız adımları buluşturacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayatından bugüne kadar en olaysız seçimlerinden birini yaşadığını dile getiren Bakan Soylu, birkaç münferit olayın dışında seçimin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Süleyman Soylu, sadece İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele konusunda bin polis görevlendirdiklerini ve uyuşturucu konusunda geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Milletin, kendilerine sorunları çözmek için yetki verdiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Kimin, kimlerle bir araya geldiğini hep birlikte gördük. CHP'nin bir kısım seçmeninin nasıl HDP'yi destekleyip, talimatlarla birlikte onu barajın üzerine çıkardığını ve tekrar ülkenin huzuruna yönelik bir soru işareti koyduğunu hep birlikte gördük. Yüzde 8,5 Demirtaş aldı, 11,5 HDP aldı, aradaki fark CHP'dir. Doğubeyazıt'ta bir dağın tepesinde 10 çocuğun babasını nasıl infaz ettiklerini hep beraber yaşadık ve gördük. O 10 çocuk bizim milletimizin evladıdır, bizim milletimizin çocuklarıdır, elbette ki biz onlara bakarız. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz."

"Terör örgütüne ve PKK'ya ciddi bir şekilde destek verdiler"

Bakan Soylu, "(CHP) Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız. PKK'nın cenazeleri var, biz zaten onları kısıtlı kaldırtıyoruz, orada size bir kontenjan verdirtiriz, oradaki cenazede sandıktaki birlikteliğinizi aynı şekilde devam ettirirsiniz." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla AK Parti Kağıthane İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Burada konuşan Soylu, seçimlerin sorunsuz geçtiğini, katılımın da üst seviyede olduğunu söyledi.

TBMM'de temsilin yüzde 98'i bulduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin demokratik açıdan güzel bir sınav verdiğini dile getirdi.

Yerel seçimlere yönelik de çok çalışmaları gerektiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Demirtaş 8,5 aldı, HDP'nin oyu 11,5 oldu, 3 puanı CHP kendi oyundan Demirtaş'ın oyuna taşıyarak, Doğu ve Güneydoğu'da oyu düşen, milletin orada itibarını alamayan HDP'ye İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden oy taşıyarak, onu barajın üzerine taşıdı. Bugün CHPliler açıklama üzerine açıklama yapıyorlar, hiç kendinizi zorlamayın, kafanızı dağa taşa vurmayın. CHPliler seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu protesto etmek için CHP Genel Merkezi'ne gittiler mi? Ama bir tanesi 'bir oyu CHP'ye, bir oyu HDP'ye' derken bir geri adım atmadılar, CHP Genel Merkezi'nde protesto etmediler. Terör örgütüne ve PKK'ya ciddi bir şekilde destek verdiler. Öyle şimdi şehit cenazelerine biz gideriz, toplu kadroyla gideriz, öyle üç kuruşa beş köfte yok.

Hem bir taraftan HDP'yi ve PKK'yı destekleyeceksiniz ondan sonra da şehit cenazelerinde timsah gözyaşlarıyla bu milleti aldatacaksınız. PKK'nın cenazeleri var, biz zaten onları kısıtlı kaldırtıyoruz orada size bir kontenjan verdirtiriz, oradaki cenazede sandıktaki birlikteliğinizi aynı şekilde devam ettirirsiniz. İstanbul'da il başkanı getirdiniz, askere ve polise hakaret etti, şehidimize hakaret etti. Onun eline bir bayrak verirsiniz, CHP bayrağıyla beraber Canan Kaftancıoğlu gider. O cenazeye gitmek şanınıza da yakışır, şerefinize de yakışır. Bu millet bütün bu tablonun hepsini açık bir şekilde görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer, İsmail Özdemir