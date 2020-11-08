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Politika

Bakan Soylu başkanlığında 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı' yapılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında "Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştiriliyor.

Orhan Onur Gemici   | 08.11.2020
Bakan Soylu başkanlığında 'Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı' yapılıyor

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlıkta yapılan toplantıya ilişkin fotoğrafa yer verildi.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birim amirleri katılıyor.

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