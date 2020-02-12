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Politika

Bakan Selçuk, Zambiya'da Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan ile görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zambiya'da Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Elizabeth Phiri ile bir araya geldi.

Gökhan Kavak   | 12.02.2020
Bakan Selçuk, Zambiya'da Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan ile görüştü

Abuja

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye ile Zambiya arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı kapsamında geldiği Zambiya'da Bakan Phiri ile görüştü. 

Görüşmede Selçuk, cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaştaki evliliklerin küresel bir sorun olduğunu söyledi.

Türk hükümetinin kadınlara yönelik destek ve eğitim programları düzenlediğinin altını çizen Bakan Selçuk, iki ülke arasında ortak hedeflere ulaşmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanması gerektiğini kaydetti.

Phiri de Zambiya olarak cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk yaşta evliliklere karşı farklı çalışmalar yürüttüklerini ve bu alanda Türkiye ile ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

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